Жена Петросяна сделала заявление о его состоянии

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила информацию о госпитализации артиста и назвала фейком новость о том, что ее муж находится в реанимации в критическом состоянии.

"Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии - фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни <...>, но к Петросяну это никакого отношения не имеет. Да, действительно, Евгений Ваганович находится в больнице, но не в реанимации", - сказала она на видео, размещенном в запрещенном в России Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее источник, близкий к окружению Петросяна, сообщил ТАСС, что артист госпитализирован в больницу в Москве в субботу утром.