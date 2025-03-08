Волочкова смогла забрать свои деньги у брокеров-мошенников

Анастасия Волочкова вложила 2,2 миллиона рублей в компанию QBF, в отношении которой ранее было заведено уголовное дело о хищении свыше 2 миллиардов рублей вкладчиков. Балерина смогла вернуть свои деньги благодаря широкой ограске этой истории.

Волочкова рассказала об этом РИА Новости.

«Когда я сделала это публично, мне позвонил учредитель этой компании Роман Шпаков. Он сказал: «Анастасия, вы такой шум подняли. Мы вернем вам деньги».

Представители компании попросили Анастасию держать в тайне возврат денежных средств. Однако она отказалась, поскольку считает, что должна думать не только о себе, но и о других людях, у которых нет такого мощного публичного ресурса.

Государственный обвинитель запросил для руководителей брокерской компании QBF лишения свободы на срок от 14 до 20 лет.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что не простит Никиту Джигурду после попадания в Сеть ее полуголого видео с эпатажным артистом. По утверждению балерины, Джигурда много раз хайповал за счет ее персоны, но дружбе точно пришел конец.