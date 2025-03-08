Стало известно, почему Басков не смог сдержать слез во время съемок шоу

Николай Басков расплакался на шоу «Один в один», которое транслируют на канале «Россия».

Столь сильные эмоции вызвало у певца выступление Юлии Савичевой, воссоздавшую образ оперной певицы Елены Образцовой.

Басков признался, что ее смерть стала большой потерей не только для музыкальной культуры, но и для него лично, пишут NEWS.ru

«Мы пели вместе с Еленой Васильевной. Когда этой певицы не стало, для меня это была большая потеря. Петь — это одно. Но были моменты, которые действительно были похожи на нее. Гримеры сделали все просто уникально, — объяснил артист.

По словам продюсера Сергея Дворцова, певец входит в топ-3 самых востребованных российских артистов на корпоративах. Первую тройку составляют Григорий Лепс, Николай Басков и Анна Асти.