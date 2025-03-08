Аллегрова продолжает конфликтовать с журналистами

Ирина Аллегрова очень не любит контактировать с представителями прессы. И, когда журналистам удается пересечься с певицей, зачастую возникает скандал. Неприятность едва не случилась вновь за кулисами сборного концерта в Кремле, посвященного 8 Марта.

Ирину Александровну попытались сфотографировать по выходу их гримерки.

«Уберите, пожалуйста, телефон», - попросила певица.

Однако журналисты продолжали съемку, пишет «Московский Комсомолец».

«Опять сплетня какая-нибудь будет. Сейчас выматерюсь!» - возмутилась Аллегрова.

Правда, в этот раз звезда сдержалась и просто ушла. После выступления Аллегрова, чтобы не встречаться с журналистами, проследовала в гримерку другим путем.

Ранее Ирина Аллегрова опровергла информацию о том, что намерена судиться с челябинским ночным клубом, где исполняют ее хит «Угонщица». По словам звезды нулевых, она даже не в курсе подобной ситуации, так что ни о каких судебных разбирательствах не может быть и речи.