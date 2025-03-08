Ксения Собчак показала поздравление сына с 8 Марта

Журналистка Ксения Собчак показала букет от сына в День 8 Марта. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

Ксения Собчак сняла поздравление сына Платона с букетом цветов. Журналистка также показала букет от мужа и праздничный декор интерьера дома.

«Ну что, девочки, с праздником?» — написала Собчак.

До этого Ксению Собчак раскритиковали за образ в дизайнерской шубе. Журналистка снялась в рыжей длинной шубе, которую дополнила темным кардиганом, фиолетовой рубашкой с геометрическим принтом, юбкой-миди, поясом с бахромой, массивными серьгами и ботильонами на платформе. Телеведущая также добавила к образу сумку Bottega Veneta и кожаный галстук той же марки.

© Telegram-канал «СОБЧАК»

Недавно Ксения Собчак в «голой» блузе пришла на день рождения мужа Светланы Бондарчук. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.