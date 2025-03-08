Повалий призналась, что пострадала от рук косметолога

Таисия Повалий выступила в Кремле на большом концерте, посвященном Международному женскому дню. Звезда прекрасно выглядела, но в разговоре с журналистами после окончания концерта призналась, что уже много лет борется с последствиями неудачной работы косметолога. Об этом информирует «Московский Комсомолец».

«У меня в лице полимер, который, к сожалению, не рассасывается. Я давно живу. И когда появились первые частные клиники, я обратилась. Они, кстати, в тот момент сами не знали, что колют женщинам. А мы же, звезды, всегда в первых рядах… Мне теперь нельзя никаких косметологических процедур. Я однажды себе сделала витаминчики, укольчики в лицо. И этот гель у меня просто как вулкан под глазом разошелся. Было плохо и тяжело. С тех пор к процедурам подхожу очень осторожно», - рассказала певица.

После начала СВО певица осталась жить в России. Сейчас он выплачивает кредиты за дом в Подмосковье.

Ранее прокуратура Винницкой области Украины направила в суд дело певицы Таисии Повалий, которая обвиняется по трем статьям уголовного кодекса страны.

15 февраля 2024 года Повалий были заочно предъявлены обвинения в «коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и в оправдании вооруженной агрессии». С тех пор на Украине приняли решения о конфискации у певицы имущества, прав на песни, а также о лишении ее государственных наград. Санкции против Повалий были введены еще в октябре 2022 года.

Обвинения были предъявлены заочно, в таком же формате будет проходить и суд.