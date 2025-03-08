Кучера обрушился на раскритиковавшую Киркорова Цыганову

В Москве недавно прошла премия «Виктория», где поп-король российской эстрады Филипп Киркоров получил награду в номинации «Певец года».

Вика Цыганова в личном блоге написала, что не понимает, за какие такие заслуги наградили Филиппа Бедросовича, рассказывает СтарХит.

«Приехали… Вы можете хоть одну его новую патриотичную, народную песню вспомнить за 2024 год? Я вот помню только его душещипательный монолог про дверь. „Певцом года“ Фил стал за песню „Черная пантера“. Слушать его завывания, конечно же, не рекомендую, но текст в ней символичный. На мой взгляд сценическое дно Киркоров пробил еще лет 20 тому. Но радует, что он наконец начал принимать реальность», — заявила Виктория.

Оскар Кучера возмущен словами певицы. Он убежден – Киркоров стал «Певцом года» заслуженно. А Цыгановой Оскар дал совет не эксплуатировать зря слово «патриотизм» и научиться радоваться успехам коллег.

«Цыганова негодует! Она, видите ли, не согласна с итогами очередной премии, на которой Филипп Киркоров получил награду „Певец года“. Вика, дело в том, что не одним патриотизмом на сцене жив человек. И не надо его запихивать везде куда попало! А то возникает ощущение, что вы на этом самом вашем патриотизме в рай хотите заехать. Нет, дорогая! „Певцов года“ дают за талант. А Киркорову его не занимать. С дверью он давно разобрался, да и мы тоже», — написал Кучера.

Недавно Филипп Киркоров вышел в свет с сумкой от Louis Vuitton в виде первой буквы имени. По информации источника, стоимость такого аксессуара составляет 690 тысяч рублей.