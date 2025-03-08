Мошенники взломали аккаунт Ханны в соцсетях

Певица Ханна стала жертвой интернет-мошенников. Страницу звезды в соцсетях взломали. Мошенники выложили на странице звезды видеоролики с призывами к участию в розыгрыше, рассказывает издание thevoicemag.ru.

«… Я решила порадовать дорогую для меня аудиторию и запустить собственную раздачу. Вас ждет море эмоций и адреналина. Я вам обещаю, что разочарованных не будет и повезет абсолютно каждому, потому что вы это заслуживаете и повторюсь, что я благодарна каждому из вас. Мы для вас постарались. Не упусти свою возможность. Иногда нужно просто отбросить все сомнения и сделать. И удача обязательно будет на вашей стороне!» — было написано в ее микроблоге.

Пока Ханна поняла, что случилось, уже нашлись подписчики, которые перевели деньги аферистам.

«Ребята! Мой аккаунт взломан. Пожалуйста, не ведитесь на это! Я всегда говорила, говорю и буду говорить, я никогда со своих подписчков деньги ни на что не прошу. Ни в каких конкурсах никогда нет условия, что вы должны за что-то заплатить. Это очень важно, и я очень прошу быть бдительными», — заявила певица.

Ранее Ханна рассказала о воспитании детей. Они с супругом продюсером Павлом Курьяновым растят двух дочерей. Певица стремится, чтобы девочки не стали заносчивыми. По ее словам, она старается не приучать их к роскоши с самого детства.