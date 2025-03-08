Стас Михайлов дал праздничный концерт в аэропорту Шереметьево

Народный артист России Стас Михайлов дал праздничный концерт в честь Международного женского дня в аэропорту Шереметьево, передает корреспондент ТАСС.

"Поздравление получилось необычным. Когда я начинал свой путь, еще ребенком, я пел на улице, пел в подъездах и смотрел, как к этому относятся люди. Мне интересна реакция людей. Она живая, не поддельная. Когда человек запрограммирован - это одно, а когда он идет по залу аэропорта и внезапно видит: "О, Михайлов поет!" - это по-настоящему, это прикольно", - сказал артист.

Перед выступлением он обратился к сотрудницам аэропорта Шереметьево и стюардессам и вручил цветы.

"Праздник <…>, на мой взгляд, он очень теплый и светлый. Пусть 8 Марта станет отправной точкой для того, чтобы у женщин горели глаза на протяжении всего года", - сказал он.

Концерт посетили десятки зрителей. В праздничную программу вошли композиции "Всё для тебя", "Там", "Королева вдохновения", "Без тебя" и другие. "Наверное, лучшей песней для восьмого марта является трек "Всё для тебя". Честно, она подходит для всех возрастов. Как-то я анализировал, сколько прошло лет, а эта песня все еще живет", - отметил Михайлов.

Артист обратил внимание, что 8 Марта - это также праздник любви. "Для меня любовь - это верность, преданность. Быть не тогда, когда удобно, а быть, когда сложно. От начала до конца, как мои мамочка с папой", - отметил он.

Михайлов добавил, что в современном обществе изменилось отношение к самой жизни, а от этого и отношение к любви. "Но правильные ценности как были созданы до нас, так и остались по сей день. Пожалуйста, пусть это будет основой вашей жизни", - пожелал он.

Стас Михайлов - российский эстрадный певец. Он известен как автор песен "Всё для тебя", "Ну вот и всё" и других композиций.