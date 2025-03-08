Анфиса Чехова сравнила россиянок с курицами

Анфиса Чехова в шоу «5 Книг» на телеканале «Ключ» поговорила о женщинах с писателем Александром Цыпкиным. По мнению телеведущей, каждая женщина имеет огромную силу, но не все могут ее раскрыть.

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Она также призналась, что даже хотела написать книгу с громким названием «Кто ты: ведьма или курица?», в которой разделила людей на два типа. Об этом пишет СтарХит.

«Женская энергия, когда ее много в человеке, это всегда глубокий, магический источник. Но большинство женщин просто не открыли ее в себе. Они проживают жизнь, как курица. Это конкурентная борьба за петуха, желание снести яичко и кудахтать над ним, и вообще не ощущать своей силы. Ждать, когда тебя в суп положат, когда ты перестанешь нестись. В этом зависимость от судьбы, как все сложится, от мужчины — будет он или нет, полюбит или нет. Получается, что каждая женщина, и я в том числе, хоть раз в жизни бывала курицей», — сказала Чехова.

По словам Анфисы, такие женщины погрязают в быте и не развиваются.

Чехова призналась, что сама много лет страдала от низкой самооценки. Анфиса боролась с лишним весом.

«Первый шаг был перестать вообще делать это проблемой или целью жизни. Я была 90 килограммов при росте 163. Но я подумала в тот момент: „Слушай, ну, как это мне мешает жить? Мысли мешают жить, не мой вес.“ И я просто расслабилась — окей, буду в кино играть роль толстух. И как только я ослабила вожжи, тело расслабилось. Сейчас я вешу 60 килограммов», — рассказала телеведущая.

Анфиса Чехова столкнулась с увольнением из-за лишнего веса

В феврале 2025 года Чехова сообщила в YouTube-интервью психологу Марку Бартону о том, что ее избил возлюбленный-тиран в молодости. Артистка вспоминала, что в тот момент не нашла поддержки ни со стороны психолога, ни от других женщин.