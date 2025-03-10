Певицу Ханну шантажируют и требуют с нее $50 тысяч

Певица Ханна сообщила в Telegram-канале, что ее аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) взломали.

Ханна рассказала, что мошенники пытаются взломать другие социальные сети и требуют с нее $50 тысяч (около 4,4 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru») для прекращения. Артистка призвала поклонников не отправлять злоумышленникам деньги. Она отметила, что никогда не просила и не будет просить от подписчиков какие-либо суммы.

Ханна отметила, что уже связалась с банками, а также обратилась в полицию и написала заявление на мошенников.

«Вся информация о том, что меня взломали, сразу появилась у Пашу, моего менеджера, и когда я поняла, что это серьезно и они агрессивно собирают деньги с людей, мы начали постить во все свои аккаунты, что в аккаунте мошенники! Я очень надеюсь на вашу бдительность и рассудительность», — заявила артистка.

Подозрительные сообщения с розыгрышем призов появились в Instagram Ханны 8 марта. Для участия в нем нужно было отправить определенную сумму. Позже муж артистки, продюсер Павел Курьянов (Пашу), подтвердил, что ее взломали.