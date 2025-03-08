СМИ: Юморист Петросян попал в реанимацию в Москве

В Москве известный юморист Евгений Петросян попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, у артиста внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, после чего он был госпитализирован в Боткинскую больницу.

Отмечается, что в настоящий момент медики проводят противошоковую терапию. Петросяна подготовят к операции и попытаются остановить кровь.

Стало известно, когда пройдет суд по иску Петросяна против дочери

В феврале 2025 года артист уже был в реанимации после операции на руке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».