Сбежавших от мобилизации артистов разыскивают власти Украины

Выехали из страны и не вернулись Иван Дорн, Макс Барских, Потап, участники отбора на Евровидение братья Беляковы из группы MBreeze и певец Василий Демчук (DEMCHUK).

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Как информирует Телеграм-канал Shot, артисты выезжали в основном по следующей схеме – убеждали чиновников Минкульта, что проведут за рубежом концерт, доходы от которого пойдут на поддержку ВСУ, уезжали и не возвращались. Сейчас они продолжают выступать в разных странах, но исключительно в своих личных интересах.

Теперь же украинские власти перекрыли этот канал выезда. С 3 марта они официально запретили покидать страну артистам. Так, никуда не может выбраться Верка Сердючка.

Известный украинский исполнитель Андрей Данилко, которого многие знают как Верку Сердючку, заявил в своем блоге, что концерты в Лондоне и других европейских городах переносятся на неопределенный срок.

Продюсер раскрыл реакцию Верки Сердючки на ситуацию с запретом на выезд из Украины

Причина такая — Министерство культуры Украины не выдало ему разрешение на выезд из страны