Филипп Киркоров заключил рекламный контракт с кондитерской фабрикой «Конти-Рус». Фабрика эта, как пишет Телеграм-канал Mash, изначально украинского происхождения, но давно получила «российскую прописку».

По договору в своем клипе певец показал сладости от «Конти-Рус». Необычным в этой истории является только сумма гонорара, полученная поп-королем. Филипп Бедросович получил честно заработанные 6 666 666 рублей и 67 копеек.

Священник Николай Савченко объяснил журналистам Mash, что такая сумма появилась неспроста. Это — искушение для артиста. И самый верный путь избавиться от козней нечистого - отдать деньги нуждающимся.

Киркоров объяснил отъезд своих детей в Дубай

Недавно в Москве состоялась премия «Виктория», которую посетили многие звезды, в том числе и Киркоров. Артист вышел в свет с сумкой от Louis Vuitton в виде первой буквы имени. По информации источника, стоимость такого аксессуара составляет 690 тысяч рублей.