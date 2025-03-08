Актер Джин Хэкмен и его жена умерли естественной смертью

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть знаменитого американского актера, дважды удостоенного премии «Оскар», Джина Хэкмена и его супруги была обусловлена естественными факторами.

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На протяжении последних лет 95-летний артист страдал от прогрессирующего недуга Альцгеймера и осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой. Анализ данных кардиостимулятора показал, что уход из жизни Хэкмена, по всей вероятности, произошел 18 февраля 2025 года. Его жена, пианистка Бетси Аракава, скончалась от хантавирусного легочного синдрома. В последний раз ее видели 11 февраля во время визита в аптеку и зоомагазин. Судмедэксперты предполагают, что ее смерть наступила незадолго до кончины супруга, передает телекомпания CNN.

Хантавирусы представляют собой семейство вирусов, поражающих преимущественно мелких млекопитающих, однако существует риск передачи инфекции человеку. В особо тяжелых случаях у инфицированных может развиться пневмония, сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.

Тела Хэкмена и его жены были обнаружены 26 февраля 2025 года в их доме, расположенном в штате Нью-Мексико. Сотрудники правоохранительных органов заявили об отсутствии каких-либо признаков насильственной смерти. В настоящее время ведется дальнейшее расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее шериф Мендоза сообщил подробности расследования смерти актера Хэкмена.