Лолита пожелала здоровья причастным к отмене ее концерта в Казани

Певица Лолита Милявская отреагировала на отмену ее концерта в Каазни, пожелав тем, кто причастен к этому здоровья. Ее слова приводит «Ридус».

Ранее на сайте международного выставочного центра «Казань Экспо», где должен был пройти концерт Лолиты, появилось сообщение о его отмене. Причины такого решения не указывались. При этом в СМИ писали, что отменить концерт Лолиты потребовала общественная организация «Русская община». Там считают, что певица дурно влияет на подрастающее поколение

«Дай Бог здоровья тем людям, которые принимали решение об отмене концерта. Желаю им поскорее найти себя в этой жизни», — прокомментировала это Лолита.

Напомним, что в феврале также был отменен концерт певицы в Перми, который должен был пройти 19 марта. Лолита уверена, что это произошло из-за «доносов», которые были санкционированы «общественниками».