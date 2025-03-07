Откровенный танец Бузовой возмутил подписчиков

Певица Ольга Бузова стала объектом критики и хейта в социальных сетях за слишком откровенный танец. Видео репетиции хореографического номера артистка опубликовала в Stories социальной сети Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Репетируя эффектный танец за кулисами одной из концертных площадок, Бузова с двумя другими танцовщицами демонстрировала движения, которые многие пользователи сочли вызывающими. Некоторые комментаторы увидели в них имитацию полового акта. Кроме того, в социальных сетях обратили внимание на то, что во время танца Ольга трогала себя за интимные места. При этом артистка позировала на камеру, смеясь и подмигивая.

Автор главного хита Лады Дэнс высказался о конфликте певицы с Бузовой

В фанатских группах певицы некоторые подписчики отметили, что на нее подписано большое количество несовершеннолетних, подавляющее большинство которых девочки. Таким образом Бузова, по их мнению, может подавать плохой пример таким поведением.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова заявила о желании записать трек с американской певицей.