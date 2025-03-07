Пригожин резко ответил Поплавской

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал требование актрисы Яны Поплавской закрыть шоу «Маска» из-за пропаганды квадробинга. Свое мнение на этот счет он высказал в беседе с «Московским комсомольцем».

Ранее Поплавская обратилась к Госдуме с просьбой рассмотреть закон, направленный на пресечение пропаганды квадробинга. В качестве примера она привела шоу «Маска», в котором представители отечественного шоу-бизнеса наряжаются в различные костюмы, в том числе имитирующие животных, и исполняют музыкальные номера перед судьями, задача которых определить, кто скрывается под маской.