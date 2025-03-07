Пригожин резко ответил Поплавской

Продюсер Пригожин резко ответил на критику Поплавской в сторону шоу «Маска»
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал требование актрисы Яны Поплавской закрыть шоу «Маска» из-за пропаганды квадробинга. Свое мнение на этот счет он высказал в беседе с «Московским комсомольцем».
Ранее Поплавская обратилась к Госдуме с просьбой рассмотреть закон, направленный на пресечение пропаганды квадробинга. В качестве примера она привела шоу «Маска», в котором представители отечественного шоу-бизнеса наряжаются в различные костюмы, в том числе имитирующие животных, и исполняют музыкальные номера перед судьями, задача которых определить, кто скрывается под маской.
«Смешно. Что ждать от красной шапочки, которую съел волк? Старые травмы мешают жить. Человек просто занимается собственным пиаром, привлекает к себе внимание. Давайте детские утренники отменим», — прокомментировал это Пригожин.