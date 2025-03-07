Пластический хирург Денис Агапов раскрыл правду о пластике певицы Наташи Королевой. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

Врач заверил, что 51-летняя знаменитость не прибегала к коррекции внешности хирургическим путем.

«Она занимается кожей, ходит к косметологу, но никаких признаков перенесенных хирургических вмешательств у нее нет. Совершенно обычная, расслабленная лицевая мимика, соответствующая ее возрасту и особенностям строения опорных костных тканей нижней и средней частей лица», — заявил он.

Кроме того, специалист подчеркнул, что на лице королевой не видно никаких негативных последствий от перенесенных косметологических вмешательств.

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Вдобавок он рассказал, сколько состоятельные женщины тратят на уход за собой.

«Сколько женщина с таким состоянием может потратить в месяц на косметолога? Больше 200 тысяч обычно не тратят», — заключил Агапов.

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