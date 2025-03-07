Пугачева назвала себя патриоткой и напала на журналистку

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала специальной военной операции (СВО), нагрубила журналистке на Кипре. Видео инцидента опубликовал телеканал НТВ.

В разговоре с репортером на набережной Лимасола артистка сообщила, что не скучает по родине. Пугачева отказалась отвечать на вопросы, закрывала объектив рукой, прогоняла журналистку и грозилась вызвать полицию.

«Вы тупые и нахальные. (...) Я патриотка, а ты — нахалка», — заявила певица, добавив, что ей очень нравится в Лимасоле.

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