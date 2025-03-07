Бизнес Никиты Ефремова оказался под угрозой

Предприниматель Никита Ефремов может потерять свой бизнес из-за долгов. Счета его компании ООО «Ефремов интернет» заблокировали за неуплату налогов, а второй бизнес, ООО «Ефремов Групп», работает в убыток на 1,5 миллиона рублей, пишет Telegram-канал Super.

По информации, опубликованной в СМИ, еще в начале текущего года Ефремов утратил статус совладельца магазина в Санкт-Петербурге, который он открывал вместе с блогером Михаилом Литвиным. Партнеры не смогли продолжить сотрудничество из-за разногласий в видении концепции.

Сообщается, что на данный момент бизнесмен заложил свои доли во всех компаниях, и в случае, если Ефремов не сможет погасить долги, банк получит их.

Никита Владимирович Ефремов является российским бизнесменом, известным по сети магазинов Nikita Efremov (NE). Он прославился торговлей дорогими кроссовками.

17 февраля стало известно, что Федеральная налоговая служба предъявила блогеру Анастасии Ивлеевой долг в размере 30 миллионов рублей. Еще 23,5 миллиона рублей требуют с ее бизнес-партнера Дмитрия Аникина, с которым она основала компанию «Капельница групп».