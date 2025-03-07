Юрий Лоза прокомментировал успех Надежды Кадышевой среди молодежи

Композитор Юрий Лоза поделился мнением, почему молодежь активно посещает концерты певицы Надежды Кадышевой. Он считает, что это связано с трендом на веселье и развлечения у молодежи.

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Комментарий певца приводит газета «Взгляд».

«Насколько я могу видеть, сейчас вообще такой тренд на веселье, развлекуха идет. Когда-то, в эпоху моей молодости, текстовая основа была очень важна… А сейчас наоборот – тренд развлекаться и отключать мозги совсем», - высказался Лоза.

Он отметил популярность песен, которые легко можно запомнить и просто подпевать. Под них люди бездумно веселятся.

По мнению Лозы, молодежь не выбирает музыку, а потребляет то, «что везде крутят». При этом артисты с небессмысленными текстами оказались «вне формата», считает композитор.

Лоза также отметил важность крупных площадок для продвижения артистов. Например, в июле 2024 года Кадышева после долгой паузы выступила на VK Fest в Лужниках. Потом ее песня «Плывет веночек» завирусилась в интернете.

«Нередко какие-то песни обретают популярность из-за того, что становятся мемами… Но, опять же, их таковыми часто делают платформы вроде Tik-Tok», - поделился Лоза и отметил, что не хотел бы стать исполнителем, чьи песни вспоминают раз в году.

Ранее концертный директор Сергей Лавров высказался о сыне Кадышевой. Он назвал мужчину «неприятным типом».