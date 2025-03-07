Telegram-канал Mash сообщает, что актриса и телеведущая Юлия Высоцкая «оставила» бизнес «Едим дома», включающий кулинарные студии, производство товаров и закусочные. Как утверждает Mash, Высоцкая вышла из общества с ограниченной ответственностью, которое занималось ее франшизой.

По данным Telegram-канала, от записей передач «Едим дома» Высоцкая не отказывается. По версии Mash, изменения в подходе актрисы к бизнесу могут быть связаны со старыми записями ее шоу. Речь идет, в том числе, о роликах с горящим шашлыком, макаронами с водкой и обугленными сырниками, которые стали мемами.

С 2003 года Высоцкая ведет программу «Едим дома» на НТВ. РИА Новости рассказывало, что под брендом «Едим дома» выпускались приправы и готовые блюда.

У ведущей также есть сайт с рецептами и сеть кулинарных студий. В них можно провести частное мероприятие или заказать мастер-класс.