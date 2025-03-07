Концерт Лолиты в Казани отменили

Запланированный на 21 марта концерт певицы Лолиты в Казани отменили.

Концерт Лолиты в Казани отменили
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Об этом заявили в выставочном центре «Казань Экспо», где должно было пройти шоу.

«Уважаемые посетители... концерт Лолиты на территории МВЦ «Казань Экспо» не состоится», - говорится в сообщении на сайте площадки.

Причина отмены концерта не уточняется. Ранее Лолита заявила, что намерена пожаловаться в СК РФ на общественников, которые препятствуют проведению её шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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