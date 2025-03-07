Адвокат раскрыл детали заявления против Оксимирона*

Адвокат Константин Ерохин заявил, что следователи еще не приняли решение о проверке в отношении рэпера Оксимирона* по обвинениям в сексуальном насилии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее было опубликовано журналистское расследование об отношениях Оксимирона* с несовершеннолетними девочками в конце 2000-х - начале 2010-х годов. Героини расследования тогда были подростками, а рэперу было больше 20 лет.

Одна из девушек, чья история была рассказана в расследовании, подала заявления в СК и прокуратуру. По словам девушки, она и рэпер познакомились, когда ей было 13 лет. Они несколько лет переписывались, в том числе на темы, связанные с сексом. Девушка заявила, что когда ей было 16 лет, рэпер ее изнасиловал.

СМИ писали, что адвокаты также планируют инициировать отдельное разбирательство в Великобритании, поскольку Оксиморон* является подданным Соединенного Королевства. Рэпер живет за пределами РФ. В России его объявили в розыск в связи с уголовным делом о неисполнении обязанностей иноагента.

* Мирон Федоров, признан иноагентом в России.