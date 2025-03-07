Степан Меньщиков раскрыл правду о романах с Водонаевой и Боней

Экс-участник скандального телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков рассказал о взаимоотношениях с Аленой Водонаевой и Викторией Боней на проекте.

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В беседе с сайтом «Страсти» он подчеркнул, что романы с этими девушками не были частью сценария.

«Да, я действительно любил этих девушек и бесконечно благодарен им за взаимную любовь и поддержку. Сегодня каждый из нас живёт своей жизнью — личной и социальной, и порой наши пути всё ещё пересекаются», - разоткровенничался Степан.

Меньщиков также напомнил, что Водонаева и Боня пришли на телестройку именно к нему. Шоумен также выразил уверенность, что девушки стали популярны благодаря отношениям с ним.

«На самом деле никакой тайны тут нет — лишь научный факт. А факт, как известно, — упрямая вещь. Суть его проста: именно ко мне на проект пришла Алена Водонаева, и уже тогда она начала свое восхождение к популярности. Ее имя стало известно всей стране, так же, как и имя ее подруги Виктории Бони. Все это произошло благодаря моей искренней любви и трепетному отношению к ним», - заявил Степан.

Напомним, Степан Меньщиков и Алена Водонаева стали участниками «Дома-2» в 2004 году. Виктория Боня присоединилась к шоу в 2006 году и открыто заявила, что претендует на сердце Меньщикова. Вскоре ей удалось отбить его у Водонаевой. В 2007 году обе девушки покинули проект без Степана.

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