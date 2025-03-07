Прохор Шаляпин рассказал о встрече с инопланетянами

Артист Прохор Шаляпин согласился с певицей Катей Лель, которая уже несколько лет рассказывает о существовании инопланетян. Выпускник «Фабрики звезд» признался — он тоже встречался со странными существами, которые прилетали к нему ночью.

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По словам Прохора, он не хотел выносить это в публичное поле, чтобы его не посчитали сумасшедшим. Но он уверен, что у него практически состоялся контакт с иной цивилизацией. Правда, пришельцы не смогли добраться до блогера.

«Вот все смеются, а ко мне прилетали. Многие сейчас могут меня осудить, но каждый из нас находится в невидимом защитном коконе. И ко мне прилетали ночью и хотели в этот кокон пробиться. Это какие-то сущности, не знаю, может, мои подруги из прошлых миров», - отметил Прохор в подкасте «НеДудь».

Учитывая, что Кате Лель тоже многие не верят, Прохор не стал дальше развивать эту тему, так как подумал, что его могут посчитать сумасшедшим.

«Да, шоу-бизнес – весь сумасшедший дом! Все стоим на учете», - заявил Шаляпин.

Ранее Прохор Шаляпин высказался против отношений со звездами шоу-бизнеса.