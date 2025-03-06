Галкин* высмеял Меладзе после концерта в Лондоне

Комик Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) после одного из своих концертов посмеялся над унизительным комментарием в адрес певца Валерия Меладзе. Об этом пишет News.ru.

По данным портала, шоумен в театре второй категории London Palladium представил свою новую программу «Прекрасное недалёко».

В рамках шоу он показал пародию на президента США Дональда Трампа, мастерски передал речь и манеры американского лидера, отметили журналисты.

«Это вам не Меладзе. 30 лет «Актрису» петь. Это каждый год новое шоу!» — написал в соцсетях один из поклонников сатирика.

Галкин* заступился за Зеленского

Юморист заметил этот комментарий и оставил под публикацией три смеющихся смайлика.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.