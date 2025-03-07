Бывшая Канье Уэста рассказала, почему рэпер поощряет голые выходы Бьянки Цензори

Выходы Канье Уэста и его пассии Бьянки Цензори на публику каждый раз заканчиваются скандалами — избранница рэпера постоянно выходит в свет с минимальным количеством одежды. Бывшая девушка Уэста Эмбер Роуз считает, что Канье получает удовольствие от того, как на Бьянку смотрят другие мужчины.

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Роуз призналась, что во время отношений с Уэстом 15 лет назад рэпер заставлял девушку оголяться. Эмбер вспомнила, что ругалась с ним по этому поводу и не желала подчиняться настояниям эпатажного музыканта, однако была вынуждена уступить. По ее словам, тогда она находилась за границей и, несмотря на слезы и споры, ему удалось убедить ее в том, что это воплощение моды, поскольку он считал себя гением.

— Он хочет, чтобы другие мужчины хотели его женщину. Вот что ему нравится. Ему нравится, когда мужчины пускают слюни по его женщине. Он хочет, чтобы все его друзья хотели его девушку, — рассказала Эмбер Роуз на подкасте Club Shay Shay.

Канье Уэст часто оказывается в центре скандалов: так, во время трансляции американского чемпионата «Супербоул» музыкант потратил восемь миллионов долларов на покупку рекламы в прайм-тайм — на телеэкранах перед зрителями появился призыв купить футболку со свастикой. С рэпером разорвали рабочие отношения его агенты и продюсеры.

Чем прославился «человек-инфоповод» и в каких скандалах еще был замешан американский рэпер — в эксклюзивных материалах «Вечерней Москвы».