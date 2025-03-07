Бывшая Канье Уэста заявила, что он заставляет своих возлюбленных ходить голыми

Выходы Канье Уэста и его пассии Бьянки Цензори на публику каждый раз заканчиваются скандалами — избранница рэпера постоянно выходит в свет с минимальным количеством одежды. Бывшая девушка Уэста Эмбер Роуз считает, что Канье получает удовольствие от того, как на Бьянку смотрят другие мужчины.

Бывшая Канье Уэста рассказала, почему рэпер поощряет голые выходы Бьянки Цензори
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Роуз призналась, что во время отношений с Уэстом 15 лет назад рэпер заставлял девушку оголяться. Эмбер вспомнила, что ругалась с ним по этому поводу и не желала подчиняться настояниям эпатажного музыканта, однако была вынуждена уступить. По ее словам, тогда она находилась за границей и, несмотря на слезы и споры, ему удалось убедить ее в том, что это воплощение моды, поскольку он считал себя гением.

— Он хочет, чтобы другие мужчины хотели его женщину. Вот что ему нравится. Ему нравится, когда мужчины пускают слюни по его женщине. Он хочет, чтобы все его друзья хотели его девушку, — рассказала Эмбер Роуз на подкасте Club Shay Shay.

Канье Уэст часто оказывается в центре скандалов: так, во время трансляции американского чемпионата «Супербоул» музыкант потратил восемь миллионов долларов на покупку рекламы в прайм-тайм — на телеэкранах перед зрителями появился призыв купить футболку со свастикой. С рэпером разорвали рабочие отношения его агенты и продюсеры.

Чем прославился «человек-инфоповод» и в каких скандалах еще был замешан американский рэпер — в эксклюзивных материалах «Вечерней Москвы».

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Канье Уэст