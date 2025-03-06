В Роспатенте рассказали о ситуации с брендом «Я русский»

Пресс-служба Роспатента рассказала о ситуации с брендом «Я русский». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказали в ведомстве, окончательное решение по патенту пока что не принято. Напомним, что ранее певец Ярослав Дронов (более известный под псевдонимом SHAMAN) подал заявление на регистрацию бренда «Я русский». В данный момент Роспатент провел все необходимые экспертизы, после чего Дронову отправили предварительные выводы.

«Ему предоставляется шесть месяцев для представления своих пояснений и комментариев относительно выводов экспертизы. После поступления доводов заявителя будет принято окончательное решение по заявкам», — сообщили в Роспатенте.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роспатент отказался зарегистрировать товарный знак «Я русский».