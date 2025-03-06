Валерия рассказала как необычно встретит праздники

Певица Валерия поделилась с поклонниками необычными планами на праздники. В своих соцсетях она рассказала, что вместо традиционного празднования Новый год и Рождество она отправится на очередное выступление. Эта своеобразная встреча праздников станет для неё не только рабочим моментом, но и возможностью порадовать своих фанатов новыми песнями и эмоциями.

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Валерия уверена, что каждый концерт — это уникальная возможность создать атмосферу праздника и поделиться радостью с зрителями. Подписчики певицы с нетерпением ждут её выступления и готовы поддержать артистку в это время.