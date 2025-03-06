Верку Сердючку отказались выпускать с Украины

Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, пожаловался, что его больше не выпускают с Украины. Об этом он сообщил подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Данилко, власти страны запретили ему выезжать за границу из-за отсутствия специального разрешения Минкульта, которое необходимо по новому закону. На данный момент известно об отмене его выступлений в Лондоне седьмого марта, а также в других европейских городах.

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Ранее стало известно, что Верку Сердючку могут мобилизовать в ряды ВСУ. Сообщалось, что артиста обязали гастролировать под надзором и сдавать гонорары властям.