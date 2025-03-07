Александр Поверин объяснил, почему не позвал Клаву Коку замуж

До романа Клавы Коки с Александром Повериным было ясно, как певице не хватает романтики. Она время от времени публиковала снимки в белом платье и шутила об участии в «Давай поженимся». А потому, когда, будучи в отношениях, певица и ее избранник просто светились от счастья, казалось, что свадьба не за горами. Тем более что Клава публично говорила: семью она очень хочет. Увы, через чуть больше чем год история Коки и Поверина закончилась.

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По словам теперь уже бывшего артистки, будущее и детей они не обсуждали. И хотя ведущая шоу «Алена, Блин!» отметила, что певица прямо заявляла, что видит свою дальнейшую жизнь с Александром, он настоял на своем.

«Я считаю, что предложение нужно делать после, например, года отношений. Когда вы друг друга уже прочувствовали, понимаете, готовы ли вы вступить [в брак]. Для меня свадьба и дети — очень серьезный момент, чтобы не было такого — давай, а потом делить имущество, разводитесь и детей делите. Это страх номер один. Я решаюсь максимально долго, я продумываю. В тот момент мы это не обсуждали, и правильно. Для меня было бы странно, если бы она спросила: "Когда ты мне сделаешь предложение?" — рассказал Поверин.

Мужчина подчеркнул, что в период отношений с Клавой у него была цель состояться финансово, ведь «кольцо за пять тысяч ей не подаришь». Он намекнул, что Коке стоило «просто ждать». А ее, напомним, не устраивало не только то, что Александр не торопится делать следующий шаг. Артистка обвиняла бывшего в «странном» отношении к ее родным, а еще говорила, что он часто сидел и играл в компьютер. На эти обвинения Поверин, к слову, накануне ответил.

* Запрещен в РФ.