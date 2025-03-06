Наташа Королева помыла полы в Кремле собственным платьем

Певица Наташа Королева удивила поклонников поступком во время концерта в Кремле. Артистка решила помыть полы на сцене собственным платьем. Об этом сообщает mk.ru.

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Перед Международным женским днем Наташа, как и обычно, устроила праздничный концерт-девичник, на который пригласила своих подруг — Татьяну Овсиенко, Ирину Салтыкову, Зару и Елену Воробей. Последняя, выйдя перед зрителями, неожиданно для всех упала на колени и стала мыть пол.

«С этого я начинала: такими были мои первые шаги в шоу-бизнесе», - заявила Воробей.

Увидев, что делает артистка, Королева последовала ее примеру и тоже стала протирать пол своим платьем.

«Сцену я еще в Кремле не мыла», - пошутила Наташа.

К слову, в одном из номеров певица появилась перед фанатами в спортивном костюме с надписью «СССР». В беседе с журналистами она пояснила, что выбрала его неслучайно. По ее признанию, сейчас она часто вспоминает детство, как ей тогда было хорошо, и мечтает вернуть то время.

«Чтобы мы вновь жили и радовались жизни. И чтобы во всем мире не было никаких конфликтов. Дай бог, так и будет. Сейчас наметились позитивные изменения», - поделилась Наташа.

Ранее Наташа Королева призналась, что старается не ругаться матом.