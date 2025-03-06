На «Евровидении» запретили петь про вагину

Участницу «Евровидения» с Мальты Мириану Конте заставили переписать текст своей песни Kant и изменить ее название. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на Европейский вещательный союз (EBU), организующую конкурс.

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По информации источника, EBU постановил, что мальтийское слово Kant (переводится как «пение») и некоторые слова композиции фонетически слишком похожи на англоязычное cunt (грубое обозначение женского полового органа). Теперь 23-летняя Конте работает над новой, более цензурной версией своего трека.

В словах песни есть, например, строчка «Serving kant», которую можно созвучно трактовать с британским жаргонным выражением, обозначающим агрессивную, своенравную женщину.

«Конечно, я просто шокирована и очень разочарована. Особенно, учитывая, что у нас осталось меньше недели, чтобы представить свою песню. Но я обещаю вам: шоу будет продолжаться», — заявила Мириана.

Ранее стало известно, что украинские хакеры чуть не сорвали отбор Молдавии на вокальный конкурс «Евровидение», отправив участвовать в отборе сгенерированного ИИ исполнителя.