Выяснилась стоимость обучения детей Лепса и Тимура Родригеза за границей

Дети Тимура Родригеза и Григория Лепса живут и учатся за границей. Об этом пишет Kp.ru.

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По данным издания, сын и дочь Родригеза обитают с матерью и по совместительству его экс-женой в испанской Марбелье, где посещают частную международную школу, а также занимаются в творческих студиях. Стоимость обучения в этом заведении составляет 808 тыс. рублей за одного ребенка.

Отпрыски же Григория Лепса получают образование в Великобритании и Италии. Год в островной школе стоит 3,4 млн рублей, а в итальянской — 957 тыс рублей.

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А дети Филиппа Киркорова и юный актер Леон Кемстач грызут гранит науки в ОАЭ. Учебный год Мартина и Аллы-Виктории обходится их отцу в 5 млн 694 тыс. рублей за каждого, а Кемстач отдает 3 млн 600 тыс. рублей.