Иосиф Пригожин раскрыл свой главный недостаток

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своем главном недостатке. Его слова приводит Леди Mail.

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Как признался медиаменеджер, в его жизни было множество неудач. При этом, по его мнению, именно неудачи делают человека мудрым и успешным, потому что, спотыкаясь, у него появляется возможность анализировать, как это может быть другим.

В то же время Пригожин выделил одну черту свою характера, которую и назвал корнем большинства проблем, произошедших с ним.