Актриса Гарнер не хотела бы, чтобы Аффлек снова разбил ей сердце

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер боится снова влюбиться в экс-супруга, артиста Бена Аффлека. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

«Дженнифер любит Бена, но боится, что он снова ее «раздавит». Она не хочет еще раз залечивать разбитое сердце, потому что это слишком драматично. К тому же она не желает, чтобы дети увидели, как их мама и папа снова оказываются в плохих отношениях. Многое может пойти не так, если они воссоединятся», — заявил собеседник издания.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек были женаты с 2005 по 2018 год. Они расстались в 2015-м, но официально расторгли брак несколькими годами позже. Причиной разрыва стала зависимость актера от алкоголя, а еще его измена с няней Кристиной Узунян. У знаменитостей есть трое детей: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.

2 марта папарацци подловили Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, когда те играли со своими детьми в пейнтбол в парке Combat Paintball Park. Фотографы засняли, как актер проявлял чувства по отношению к бывшей жене. Аффлек обнял и прижал Гарнер к себе. Однако артистка никак не отреагировала на поступок экс-супруга.