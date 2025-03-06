Дженнифер Гарнер боится возобновления отношений с Беном Аффлеком

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер боится снова влюбиться в экс-супруга, артиста Бена Аффлека. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

Актриса Гарнер не хотела бы, чтобы Аффлек снова разбил ей сердце
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«Дженнифер любит Бена, но боится, что он снова ее «раздавит». Она не хочет еще раз залечивать разбитое сердце, потому что это слишком драматично. К тому же она не желает, чтобы дети увидели, как их мама и папа снова оказываются в плохих отношениях. Многое может пойти не так, если они воссоединятся», — заявил собеседник издания.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек были женаты с 2005 по 2018 год. Они расстались в 2015-м, но официально расторгли брак несколькими годами позже. Причиной разрыва стала зависимость актера от алкоголя, а еще его измена с няней Кристиной Узунян. У знаменитостей есть трое детей: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.

2 марта папарацци подловили Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, когда те играли со своими детьми в пейнтбол в парке Combat Paintball Park. Фотографы засняли, как актер проявлял чувства по отношению к бывшей жене. Аффлек обнял и прижал Гарнер к себе. Однако артистка никак не отреагировала на поступок экс-супруга.

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