Telegram-канал Mash сообщает, что певец Валерий Меладзе приезжал в Москву для «решения бизнес-вопросов». Mash подчеркивает, что визит Меладзе «не афишировался».

По данным Telegram-канала, неделю назад певца заметили в аэропорту Шереметьево. В последний день февраля он отправился на выступление в Баку. Как отмечает Mash, на концерте в Азербайджане Меладзе пообещал поклонникам «приехать к ним когда-нибудь».

Telegram-канал утверждает, что от корпоративов в России менеджмент певца отказывается из-за «сумасшедшего графика» - даже за 15-20 миллионов рублей вместо привычных десяти. Организаторы предположили, что артист опасается утечек в СМИ и последующей критики.

Весной 2023 года СМИ начали сообщать об отмене концертов Меладзе в российских городах. Певец был одним из первых российских артистов, выступивших против конфликта на Украине.