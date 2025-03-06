Стало известно о тайном приезде Меладзе в Москву

Российский певец Валерий Меладзе секретно приезжал в столицу для решения некоторых вопросов по бизнесу. Об этом стало известно в четверг, 6 марта.

© Вечерняя Москва

Свой визит Меладзе предпочел скрыть, так как его концерты на родине все еще «на стопе». Певца заметили в московском аэропорту Шереметьево, его вылет в Баку был запланирован на 28 февраля. Встретившие его поклонницы рассказали, что артист был мил и вежлив, затем ушел в отдельный зал аэропорта.

В столицу Азербайджана Мелазде приехал с концертом. На сцене певец несколько раз заявлял: «Приедем к вам когда-нибудь, где бы вы ни были». Затем он выразил надежду на то, что в скором времени его фанатам не придется вместе с билетами на выступления приобретать билеты на перелеты.

Валерий Меладзе лишился еще одного бизнеса в России

От корпоративов в РФ представители певца сейчас отказываются из-за загруженного графика, даже за 15–20 миллионов рублей. Со слов организаторов, все это, вероятно, из-за страха утечки в СМИ и последующего хейта, передает Telegram-канал Mash.

Ранее появилась информация о том, что Меладзе тайно возвращался в Россию перед стартом своего масштабного мирового турне, чтобы посетить могилу отца.