Бондарчук эмоционально обратилась к Булановой в честь ее 56-летия

Сегодня Татьяна Буланова празднует свое 56-летие. Одну из главных звезд российской эстрады поздравила ведущая Светлана Бондарчук. Светская львица вспомнила, как два года назад брала интервью у артистки, и поделилась своими впечатлениями.

«Таня настолько расположила всех к себе, что после съемки каждый сделал фото на память и поблагодарил героиню за искренность и открытость. А уж что произошло, когда Таня начала петь, — словами не передать! У всей команды случился какой-то катарсис. Рыдали все без исключения!» — написала Светлана в своем телеграм-канале.

Бондарчук поблагодарила певицу не только за ее творчество, но и за добрый и отзывчивый характер. «С днем рождения! Счастья, любви и исполнения всех твоих желаний!» — резюмировала Светлана.

Подписчики присоединились к поздравлениям. «Спасибо за этот чудесный пост! Поздравляю Татьяну Буланову с днём рождения!», «Таня, ты просто космос! С днем рождения!», «Таня, ты просто суперзвезда!» — написали фолловеры Бондарчук.