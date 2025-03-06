Смелые образы: как выглядит внучка Михаила Боярского

Близкие звезд довольно часто идут по творческому пути именитых родственников и становятся музыкантами, актерами, моделями и художниками. В Голливуде есть целые творческие династии, которые радуют поклонников на протяжении нескольких поколений.

В России таким примером является семья Боярских, где помимо горячо любимого всеми Михаила Сергеевича родилось множество талантливых артистов и музыкантов. Недавно на отечественной сцене появилась еще одно имя - Екатерина Боярская. Внучка знаменитого актера уже несколько лет строит музыкальную карьеру. В 2023 году девушка выпустила первый EP-альбом из четырех песен: «Кобейн», «Бывшая подруга», «Забери меня из дома» и «Биполярка». В конце 2024 года представила фанатам сингл Drama.

Еще одним средством самовыражения 26-летней артистки стали социальные сети. Екатерина очень любит фотографироваться и совсем не стесняется образа “плохой девочки”. Фанаты в комментариях сравнивают ее с богиней и искренне восхищаются ее природной красотой.

Фото внучки Михаила Боярского Екатерины — в галерее «Рамблера».