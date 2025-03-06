Mash: Бузова закрыла ресторанный бизнес BUZfood из-за убытков в 100 млн рублей

Телеведущая и певица Ольга Бузова вынуждена была закрыть BUZfood, поскольку у компании насчитывается 100 миллионов рублей убытков, пишет телеграм-канал Mash.

С 2021 года рестораны уходили в минус на 19 миллионов рублей. Два заведения были открыты в Москве, и одно – в Санкт-Петербурге.

Ранее Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск ООО "Глобал Вайн дистрибьюшен" к Бузовой и ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс", учредителем которого является продюсер певицы Арам Ананян.

Истец утверждает, что заключил лицензионный договор на использование товарного знака Buzwine. В свою очередь, ответчик обязался продвигать товары и услуги, а также заключить соглашение о продвижении продукции с Бузовой. Однако затем телеведущая направила истцу уведомление об отзыве согласия на использование изображения и имени.