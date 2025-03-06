Дженнифер Лопес считает, что ее предал Бен Аффлек

Певица и актриса Дженнифер Лопес считает, что бывший муж Бен Аффлек предал ее. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дженнифер Лопес считает, что ее предал Бен Аффлек
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Инсайдер из окружения звезд заявил, что Дженнифер Лопес видела недавние фотографии, на которых Бен Аффлек обнимает свою экс-супругу Дженнифер Гарнер. По словам источника, певица начала сомневаться в том, что актеров связывают только дружеские отношения.

«Она чувствует себя преданной, потому что потратила так много времени, поддерживая Бена в его трудностях, и пережила тяжелый год, когда их брак распался. То, как быстро он начал проводить больше времени с Гарнер, усугубило ее опасения по поводу его отношений с ней, когда они были женаты», — рассказал собеседник издания.

2 марта папарацци подловили Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, когда те играли со своими детьми в пейнтбол в парке Combat Paintball Park. Фотографы засняли, как актер проявлял чувства по отношению к бывшей жене, с которой он прожил в браке с 2005 по 2018 год. Аффлек обнял и прижал Гарнер к себе. Однако артистка никак не отреагировала на поступок экс-супруга.

20 августа 2024 года СМИ написали, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером — 26 апреля.

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