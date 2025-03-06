Дженнифер Лопес считает, что ее предал Бен Аффлек

Певица и актриса Дженнифер Лопес считает, что бывший муж Бен Аффлек предал ее. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Дженнифер Лопес видела недавние фотографии, на которых Бен Аффлек обнимает свою экс-супругу Дженнифер Гарнер. По словам источника, певица начала сомневаться в том, что актеров связывают только дружеские отношения.

«Она чувствует себя преданной, потому что потратила так много времени, поддерживая Бена в его трудностях, и пережила тяжелый год, когда их брак распался. То, как быстро он начал проводить больше времени с Гарнер, усугубило ее опасения по поводу его отношений с ней, когда они были женаты», — рассказал собеседник издания.

2 марта папарацци подловили Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, когда те играли со своими детьми в пейнтбол в парке Combat Paintball Park. Фотографы засняли, как актер проявлял чувства по отношению к бывшей жене, с которой он прожил в браке с 2005 по 2018 год. Аффлек обнял и прижал Гарнер к себе. Однако артистка никак не отреагировала на поступок экс-супруга.

20 августа 2024 года СМИ написали, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером — 26 апреля.