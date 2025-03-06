Джигурда высказался о покинувшей РФ Пугачевой

Актер Никита Джигурда в интервью NEWS.ru призвал россиян прекратить осуждать покинувшую нашу страну после начала СВО Аллу Пугачеву. Он назвал ее «святой» в сравнении с другими деятелями культуры, которые, по его мнению, действительно заслуживают наказания за свои критические высказывания в адрес России.

Они поверили западной пропаганде и уехали, и наговорили гадостей в сторону России. Тем самым волей-неволей встали на сторону мирового зла… Алла Борисовна — исключение. По сравнению с тем, что говорят в адрес нашей страны Невзоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) или тот же БГ (Борис Гребенщиков, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), она святая. Оставьте бабушку в покое. Я категорический противник [того], чтобы Пугачеву наказывали, — выразил мнение Джигурда.

Он предположил, что некоторые деятели культуры могли получать западные гранты за критику нашей страны. Однако Пугачевой, как считает артист, западные гранты «точно не нужны».

Джигурда рассказал, когда получит гражданство США

Ранее Джигурда обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым знаком и общался лично задолго до его президентства. Он поблагодарил политика за недавнее внесение его имени в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, и отметил, что воспринял это как высокую оценку своих профессиональных заслуг.

Министерство культуры Украины внесло Джигурду в список лиц, угрожающих безопасности страны. Украинские чиновники отметили, что артист родился в Киеве, много раз посещал Донбасс и Запорожскую область.