Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что мирное соглашение по украинскому кризису вряд ли повлияет на русофобию в политике Запада. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

«Я не думаю, что мир на Украине сильно изменит ситуацию (связанную с русофобским отношением — прим. URA.RU)», — сказал Уотерс в беседе с РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что русофобия глубоко укоренилась в западной политической системе.

По словам музыканта, русофобия является стойким элементом в политике таких стран, как США, Великобритания, Германия и Франция. Уотерс выразил беспокойство тем, что такая тенденция еще нескоро изменится.

Страны Запада активно выступают против России после начала СВО на Украине. Наиболее ярко это было заметно после того, как в Генассамблее ООН был представлен проект мирного соглашения по Украине с русофобскими поправками. Страны ЕС одобрили его после соответствующих правок.