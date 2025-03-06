Не меньше 10 иностранных артистов приедут в Россию в 2025 году

В 2025 году Россию посетят не менее 10 иностранных артистов. Об этом в интервью изданию «Известия» заявила гендиректор агентства Say Agency, организовавшего московские концерты американских рэперов Offset и DaBaby, Анна Субчева.

По словам собеседницы издания, на днях с ней общался менеджер одного американского исполнителя по вопросу организации концерта в России в рамках тура по Европе. Субчева добавила, что в этом году Россию могут посетить не только американские, но и европейские знаменитости, об одном из туров будет объявлено уже на текущей неделе. Вместе с тем она заявила, что до анонса не может раскрывать имен артистов, так как тем самым нарушит условия контрактов.

Ранее Субчева заявила, что американский рэпер Offset уже бывал в России и с удовольствием выступит у нас в стране в апреле. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».