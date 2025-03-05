Ксения Бородина снялась с женихом перед вылетом из России

Телеведущая Ксения Бородина показала фото с Николаем Сердюковым перед вылетом из России. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Бородина сообщила, что улетает из России в отпуск на 6 дней в канун своего дня рождения. Перед камерой она позировала вместе с женихом. Телеведущая была одета в спортивный костюм и куртку, а блогер в свитер и брюках.

Бизнесвумен отмечала, что жених переживает из-за отношений с ее старшей дочерью. По словам Бородиной, 15-летняя Маруся сдержанно проявляет эмоции, которые не всегда может считать Сердюков. Однако возлюбленный знаменитости ищет подход к девочке и налаживает общение с ней.

Пара 7 декабря 2024 года объявила о помолвке, и звезда уже начала подготовку к свадьбе. Блогер признавалась, что переживает из-за организации праздника. По словам телеведущей, она хочет, чтобы торжество получилось красивым, особенным и невероятным. Бизнесвумен уточнила, что пока не выбрала себе свадебное платье. Она хочет минимум два раза сменить наряд. Также Бородина планирует устроить дресс-код для гостей, чтобы общая «картина была гармоничной и эстетичной».