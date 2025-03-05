Волочкова устроила истерику на шоу

Как сообщает «Жизнь», в новом реалити-шоу участникам предстоит провести 42 часа в полной темноте, сталкиваясь с различными испытаниями. В составе звездного первого сезона: Анастасия Волочкова, Анна Седокова, Прохор Шаляпин, Алана Мамаева и Анна Цуканова-Котт.

© WomanHit.ru

Тем не менее, первый выпуск проекта стал триггером для громкого скандала. Балерина Анастасия Волочкова, находясь под давлением стресса, быстро сдалась и устроила истерику в студии.

«Балерине всея Руси здесь не место!» — закричала она, явно не привыкшая к подобным условиям.

Попытки Анны Седоковой успокоить Волочкову не увенчались успехом. Балерина, раскатывая громы и молнии, заявила о желании покинуть шоу и вскоре покинула проект, оставив зрителей и участников в полном недоумении.