Появились подробности иска Алсу против Яна Абрамова

Адвокат Александр Добровинский отреагировал в беседе с «Пятым каналом» на то, что певица Алсу подала несколько исков против его подзащитного Яна Абрамова.

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По словам Добровинского, его удивляет категоричная позиция артистки против супруга, который, как он утверждает, хотел мирно расстаться с экс-возлюбленной.

«Спелые арбузы и женское настроение определить невозможно никогда. Поэтому, что побудило Алсу на это [подать в суд] — большая загадка», — высказался адвокат.

17 февраля СМИ сообщали, что Алсу требовала запретить экс-супругу Яну Абрамову выезжать за границу в новом иске. Она также требовала наложить арест на некоторые имущество, купленное парой в браке. Суд отказался удовлетворять просьбу Алсу о запрете Абрамову покидать страну, но арестовал активы.

«Стороны в процессе обычно могут ходатайствовать о наложении ареста на активы. Боясь, что эти активы могут быть проданы и не попадут под раздел, например. Это нормальная процедура», — пояснил Добровинский.

Алсу вышла замуж за Абрамова в 2006 году. У них трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. По словам Алсу, дети сильно переживают из-за развода родителей. В мае 2024 года певица подала на развод с мужем. Официально причина расставания не была озвучена, однако сама она намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с известной моделью.